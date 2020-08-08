«Люблю красный цвет»: Боня в шифоновом платье блеснула «бесконечными» ногами на Миконосе

Виктория Боня уже несколько месяцев живет в Монако, куда вернулась, так как в пасмурном Лондоне не понравилось ее дочке Анджелине. Также девушка захотела, чтобы ее наследница была ближе к отцу. Бывший возлюбленный светской львицы Алекс Смерфит борется с болезнью Лайма, но уже пошел на поправку. По словам девушки, ее дочке нравится быть с папой и поддерживать его. На днях бывшая участница «Дома-2» решила развеяться и улетела на греческий остров Миконос. Он тоже отдыхает на острове.

Боня призналась накануне, что ее дважды ограбили. Девушка теперь хочет тщательнее скрывать личную жизнь, чтобы воры не могли ее отслеживать. При этом светская львица все-же радует поклонников новыми фото. На днях она повеселилась с подругами, устроив вкусный ужин. А теперь принарядилась для прогулки по острову. Виктория облачилась в шифоновое платье макси в греческом стиле. Алый наряд она дополнила черными босоножками. Девушка позировала сидя, подразнив загорелыми ногами фанатов.

«Как я люблю красный цвет. Давно меня так не пробивало на яркие краски!» — призналась звезда.

Поклонники восхитились красотой телеведущей. Многие отметили, что она с каждым днем становится все краше. «Эту позу для позирования подглядела у вас еще пару лет назад. Идеальная», «Ноги бесконечные просто», «Какая же вы красивая Виктория!Невероятная красота!», «Женщина в красном, как вы прекрасны», «Виктория, тебе безумно идет этот цвет», — прокомментировали пост подписчики.