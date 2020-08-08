Вдова Хворостовского примерила сверкающее мини-платье с глубоким декольте на шоппинге

Дмитрия Хворостовский ушел из жизни в 2017 году. Смерть оперного артиста стала настоящей трагедией для его семьи, друзей и родных. Известно, что он много лет боролся с раком. У него осталась жена Флоранс, а также дети: сын Максим и дочка Нина. От первого брака у баритона есть также трое наследников. Первые годы после трагедии вдова Хворостовского редко появлялась на публике. Она скорбила об мужу.

Но недавно Флоранс стала делится кадрами из путешествий и показывать подросших детей. После карантина она оказалась в Риме со своим старшим сыном. Артистка встретилась со своей коллегой и подругой Анной Нетребко, которая гастролирует по Италии, а также ее мужем Юсифом Эйвазовым. Несколько дней они провели вместе, посещая музеи, парки и просто гуляя по городу. Оперная дива восхитилась возмужавшим наследником Хворостовского.

Они также не удержались и устроили шоппинг. Анну называют иконой стиля, поэтому она не упускает возможности купить новый наряд и сумку. Но на этот раз решилась примерить сверкающее мини-платье с декольте до пупка Флоранс. Наряд идеально сел на ее фигуру, подчеркнув все достоинства. Вдова Хворостовского покрасовалась у зеркала, блеснув стройными и загорелыми ногами.

Поклонники восхитились красотой 50-летней певицы. Многие отметили, что она выглядит очень молодо, а ее фигуре могут позавидовать даже модели.