Настоящая грация: Саша Савельева в джинсовом комбинезоне и на шпильках предстала на террасе

Саша Савельева в свои 36 лет обладает стройной фигурой. Певица живет в браке с Кириллом Сафоновым. Их называют одной из самых гармоничных пар. Долгое время девушка мечтала о ребенке. Она признавалась, что сначала была не готова к появлению отпрысков. Муж также не торопил ее с этим событием, так как у него тогда уже была дочка Анастасия от первого брака. А когда артистка созрела для того, чтобы стать мамой, долгое время у них не получалось завести малыша. А в марте 2019 года у них родился сын Леон.

Савельева скрывала беременность. А когда она стала мамой, то так быстро пришла в форму, что поклонники с трудом могли поверить, что певица выносила ребенка. По словам самой звезды, из-за стресса она быстро похудела, но роды все-же отразились на ее фигуре. Спустя год артистка стала чаще выходить в свет. Она привыкла к новой роли матери, поэтому стала устраивать фотосессии, посещать светские рауты и выступать на сцене.

Недавно Саша повеселилась на юбилее Андрея Григорьева-Апполонова. Тогда девушка поднялась на сцену, но не пела, а сыграла на флейте. Для такого случая певица облачилась в джинсовый комбинезон слим. Наряд облегал фигуру артистки. А черный пояс и босоножки на шпильке в тон сделали свои акценты на талию и стройные ноги. Накануне Савельева поделилась новыми фото с вечеринки. На кадрах она нежится в зоне для отдыха на террасе ресторана White Park New Riga Bay.

Поклонники отметили, что наряд очень идет молодой маме. Многие одарили ее комплиментами: «Вот это мамочка», «Какая стройняшка», «Сама грация и красота». Ранее также в эфире «Модного приговора» Эвелина Хромченко признавалась, что комбинезоны очень удобные. Всего лишь добавив несколько аксессуаров, можно создать стильный образ. К тому же такие наряды выгодно подчеркивают женскую фигуру. Этим летом Нашата Королева успела отметиться в комбинезоне, а также Ани Лорак и Полина Гагарина.