Загорелая и отдохнувшая: Кудрявцеву подловили в нежно-розовом брючном костюме на работе

Лера Курявцева не скрывает, что любит путешествовать. Перед карантином она успела отдохнуть с мамой в Дубае. А как только режим самоизоляции отменили, блондинка отправилась в Адлер с годовалой дочкой Марией, а также сыном Жаном, невесткой и внуком Львом. Телеведущая успевала посещать врачей, а также загорать и купаться. После возвращения домой она еще несколько недель не выходила на работу, стараясь набраться сил перед насыщенным телевизионным сезоном.

И вот 6 августа Лера сообщила, что приступила к съемкам нового сезона шоу «Секрет на миллион». Загорелая и отдохнувшая девушка появилась на съемочной площадке. Сначала она блеснула фигурой в блузке с пышными рукавами и кожаной юбке-футляром небесного цвета. Блондинка восхитила поклонников. Многие отметили, что она похорошела.

Спустя 12 часов Кудрявцева сменила образ. Она уже позировала в нежно-розовом брючном костюме-тройке. От туфлей 49-летняя звезда избавилась, надев яркие тапочки цвета фуксия. Телеведущая записывала видео, когда ее подловили коллеги. К слову, она не выглядела уставшей. В студии из-за пандемии больше нет зрителей.

Ранее Лера опасалась заразиться коронавирусом, поэтому каждый раз применяла все меры безопасности, от масок до антисептиков. Она также сдавала тест на коронавирус.

«Сама элегантность», «Какая красотка», «Такая молодая», «Прическа, образ, все к лицу», «На высоте», «Стройняшка», — стали обсуждать кадры в соцсети. Многие признались, что ждут новых выпусков передачи.