«Люблю наряжать»: Костенко запечатлела шестимесячную дочку в боди с кружевным воротником

Жена бывшего возлюбленного Ольги Бузовой призналась, что ее наследницам не нравится, когда она их заставляет облачаться в разные наряды.

Дмитрий Тарасов в 2016 году развелся с Ольгой Бузовой накануне Нового года. Футболист уже спустя год снова женился на модели Анастасии Костенко. Девушке пришлось пережить травлю, так как фанаты телеведущей обвиняли ее в том, что она разрушила семью. Также долгое время избранницу спортсмена критиковали за неудачные наряды. Но теперь она демонстрирует идиллию с Тарасовым. Более того, девушка подарила ему дочек: Еву и Милану.

Поклонники восхищаются красотой Костенко. После родов она быстро вернулась в форму. Порой Дмитрий тренировался в спортзале вместе с супругой. А недавно модель перебралась в Казань. Она живет там, так как футболисту подписал контракт с местным клубом «Рубин». Но летом модель вернулась в столицу, чтобы решить разные житейские вопросы. Недавно она устроила пикник в честь младшей дочери, которой исполнилось шесть месяцев. По такому случаю девушка нарядила кроху в пышное платье.

Костенко часто носит наряды в одном стиле с дочками. Ей очень нравятся образы family look. А накануне жена Тарасова нарядила Еву в полосатое боди с кружевным воротником и ободок с цветами, а также крохотные босоножки. Сама она предстала в белом платье в мелкий горох. Модель призналась, что порой ей приходится непросто, так как наследнице не нравятся подобные переодевания ради красивых фото.

«Вот почему так? Насколько сильно я люблю наряжать девчонок, ровно настолько они не любят одеваться. Ну ладно, с Милашкой уже можно договориться, а вот Евик сообщает на весь поселок о своём трехминутном горе. P.S. Выбор этого платья был правильным, ибо комфортнее для кормящей девушки и просто прекрасным жительницам жарких городов не придумаешь!» — рассказала Анастасия.

Поклонники восхитились красочными фото. Многие одарили звезду комплиментами. «Обе девочки просто лапочки такие , а Ева булочка милая такая», «Две принцессы», «Какие же вы красавицы», «Куколки», «Босоножки — чума», — прокомментировали пост подписчики.