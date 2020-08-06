На стиле: Гагарина в алом платье свободного кроя сделала акцент на талии с помощью пояса

Полина Гагарина обладает точеной фигурой. После того, как несколько лет назад певица феноменально похудела, она поддерживает себя в форме. А этой весной, когда стало известно, что девушка больше не живет с мужем Дмитрием Исхаковым, она стала еще чаще устраивать домашние тренировки. В свои 33 года блондинка может похвастаться прессом и стройными ногами. И это при том, что она мама двоих детей.

Лишь на днях Полина призналась, что развелась с супругом. Она предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. С наступлением лета певица с головой ушла в работу. Поклонники стали замечать, что она хорошеет на глазах и нисколько не унывает. Часто рядом с ней оказываются друзья, Екатерина Варнава и другие артисты. Гагарина любит носить легкие платья. Так, накануне она предстала в сарафане от Кети Топурии, а теперь в гримерке предстала в еще более женственном луке.

Певица поддержала тренд на романтический стиль. Она красовалась на камеру в алом платье свободного кроя с цветочным принтом. Наряд напоминал широкую рубашку, акцент на талии она сделала с помощью коричневого пояса, который сочетался с обувью. Фигура артистки выглядела еще более хрупкой, а образ получился воздушным.

«Что с моими губами?» — удивилась комментариям девушка. «С двух сторон засосала», — ответила ей коллега. «Что ты такое говоришь? Я сторис снимаю», — оправдалась звезда.

А поклонники восхитились ее модным образом. Стоит отметить, что платья с флорестическим принтом стали актуальны этим летом. Подобные наряды носят Анна Нетребко, Стеша Маликова, Кети Топурия и другие знаменитости.