«В свете модных тенденций»: Бузова в портупее и массивных ботинках подчеркнула хрупкую фигуру

Ольга Бузова привыкла много работать. Именно за трудолюбие ее зауважали многие коллеги, включая Филиппа Киркорова. В свои 34 года она может похвастаться стройной фигурой. А поклонники не перестают вспоминать, как она выглядела в то время, когда пришла на «Дом-2». Теперь девушка не только не блондинка, но и черты ее лица стали более выразительными. Профессиональный макияж, должный уход и помощь специалистов помогли звезде преобразиться.

Также Ольга не раз признавалась, что любит делать покупки. Она старается следовать модным тенденциям, а порой и сама создает тренды. На вещи девушка может спускать миллионы рублей. Недавно она обзавелась самыми трендовыми босоножками с квадратным мысом. А для съемок в новом клипе Бузова выбрала два необычных луках. Сначала она предстала в шортах и косухе, которую надела поверх лифа, а второй образ оказался более дерзким.

Телеведущая облачилась в широкие штаны и черный кроп-топ, поверх которого надела портупею. Массивные ботинки, которые в моде в этом году, дополнили аутфит. Девушке сделали легкие локоны, а также макияж с акцентом на глазах. Наряд позволил блеснуть ей идеальным прессом и осиной талией. Образ певицы вызвал бурю эмоций у поклонников. «Стильная», — заявил певец Ханза. «Стройная фигура», «Какая красотка», «Крутой лук», — присоединились подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ чересчур брутальный и военизированный, несмотря на оголенную линию талии. Видимо Ольга хотела продемонстрировать ультрамодный аксессуар — портупею, поэтому все выдержано в военной мужественной стилистике, что очень органично, но слишком конкретно. В свете модных тенденций совмещать несовместимое, можно было бы поиграть с данным аксессуаром и нетривиально объединить его с более женственным стилем. Столкновение Инь и Ян было бы более оригинально, контрастно и добавило бы образу особого шарма», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.