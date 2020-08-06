«Одета безумно актуально»: Анна Семенович в изумрудном платье-халате отметилась на яхте

Анна Семенович в свои 40 лет может похвастаться моложавым видом. Бывшая солистка «Блестящих» обладает пышными формами, поэтому ей непросто подбирать одежду. Год назад девушка даже выпустила коллекцию платьев для женщин с нестандартной фигурой. Сама артистка недавно призналась, что ее пышные формы достались ей от мамы. При этом она страдает из-за неконтролируемого роста груди.

Поклонники любят Семенович за позитив. Более того, многие восхищаются ее фигурой. Платья — излюбленный предмет гардероба у певицы. На видео, которым поделилась звезда, она предстала в изумрудном наряде на запах. С помощью пояса девушка сделала акцент на талии. Анна в легком платье и кедах танцевала на яхте. Ее волосы были распущены, а макияж подчеркнул природную красоту. Выбранное одеяние визуально сделало артистку стройнее.

Поклонники восхитились женственным нарядом и красотой Семенович. «Вот такой фасон вам к лицу, здорово», «Очень красивая», «Потрясное платье», — прокомментировали пост подписчики. Оценил лук артистки для портала Teleprogramma.pro дизайнер Сергей Никулин.

«Если рассматривать такое направление, как стрит-моду, то Аня одета безумно актуально, так как уже не первое лето девушки предпочитают такие платья-халаты, платья с запахом, которые можно носить с кедами, кроссовками, другой спортивной обувью. Это практичная легкая вещь, прогулочная, очень консервативная, но в то же время интересная и элегантная. Цветовая гамма потрясающая. Платье очень идет Анне. В целом никаких нареканий, все хорошо и соответствует месту, где она отдыхает», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».