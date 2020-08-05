«Видна талия»: Алла Пугачева отметилась в юбке-колокол и джемпере с открытыми плечами

Алла Пугачева с наступлением лета возобновила выходы в свет. 71-летняя певица не перестает удивлять поклонников. Сначала она появлялась на встречах с друзьями, а недавно блеснула на светской вечеринке. В столь зрелом возрасте артистка все чаще отдает предпочтение молодежному стилю. При этом она открывает обычно стройные ноги или кокетливо показывает только щиколотки. В гардеробе звезды стало все больше кюлотов, нежных джемперов и платьев из шифона.

Недавно Алла Борисовна увиделась со стилистом Игорем Гуляевым. Тогда Примадонна выдержала образ в пудровых тонах. Поклонники были поражены тем, как молодо выглядит звезда. А недавно в одном из фан-аккаунтов звезды появился снимок, который ранее публиковал ее муж Максим Галкин. В кадре певица предстала в чернильном джемпере с открытой линией плеч, а также юбке-колокол в полоску.

Фото было сделано несколько лет назад, когда артистка была не такой стройной, как сейчас. Тогда она уже осветлила волосы, а также делала макияж с акцентом на глаза. На ее запястье красовался браслет. Наряд выгодно подчеркнул достоинства ее фигуры. За счет юбки был сделан акцент на талии, а изящные плечи вытянули силуэт.

Поклонники восхитились образом Пугачевой. Многие отметили, что им нравилось, как раньше выглядела звезда. «Алла просто класс!!! Такую женщину должны любить только мужчины дворянской крови!», «От прежней Аллочки ничего не осталось кроме прически», «Когда Алла в теле ей куда лучше», «Видна талия, очень красивая в этом наряде», «Сплошное очарование», «Если бы не прическа, я бы ее никогда не узнала», — стали обсуждать фото пользователи Сети.