«Хороша!»: Агата Муцениеце в струящемся белом платье подчеркнула загар на отдыхе

Агата Муцениеце не так давно развелась с Павлом Прилучным. Актрисе тяжело далось это решение. Она не скрывает, что любит отца своих детей. При этом актриса призналась, что ее бывший возлюбленный поднимал на нее руку и порой страдал от приступов гнева. Не так давно звезда сериала «Мажор» съездил в отпуск с другой девушкой. Как оказалось, у него завязались отношения с Мирославой Карпович. Но пока он не рассказывает о личной жизни.

Муцениеце после сложного периода в жизни с радостью стала работать в новых проектах. Теперь у нее почти нет свободного времени. А на днях актриса решила провести свой выходной с детьми. Она вывезла дочку Мию и сына Тимофея за город. Там девушка смогла покупаться в бассейне и позагорать. Агата также организовала наследникам прогулку на лодке. Она осталась довольна тем, как провела день.

К концу отдыха актриса сделала фото с дочкой на лужайке. Она предстала в длинном белом платье из полупрозрачной ткани. Наряд позволил ей оголить загорелые плечи. Волосы Муцениеце собрала, оголив изящную шею. Дочка будто спряталась в ее подоле.

«Найди Мию», — пошутила звезда.

К закату актриса уже ехала на машине по столице. Она слушала музыку и подпевала известным исполнителям. Поклонники восхитились красотой молодой мамы. Многие считают, что развод пошел ей на пользу. «Будьте счастливы», «Хороша!», «Агата, сейчас вы чувствуете ли себя свободнее?», «Какая красивая, теперь раскрываетесь», «Изящная! Платье вам к лицу», — стали обсуждать кадр фанаты в соцсети.