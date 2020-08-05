«Это сочетание молодит»: Степаненко в модном брючном костюме алого цвета пришла на съемку

Известная юмористка после развода не только похудела, но и стала облачаться в яркие женственные наряды.

Елена Степаненко больше 30 лет прожила в браке с Евгением Петросяном. В 2019 году юморист подал на развод. По словам артистки, ей новость о расставании Евгений Ваганович сообщил ночью, перед тем, как она уехала на гастроли. Для нее предложение развестись стало неожиданностью. Первое время она редко давала комментарии, а не так давно 67-летняя артистка эстрады предстала на публике, феноменально похудев и помолодев.

Теперь Степаненко ведет свое шоу «Еще не вечер!». Она общается со знаменитостями на личные темы. Каждый раз телеведущая появляется в новых нарядах. Стиль женщины тоже изменился. Она уже не носит юбки с оборками или платья в цветочек, а предпочитает яркие , но лаконичные образы. На очередных съемках Елена Григорьевна появилась в алом костюме. Приталенный жакет и брюки клеш визуально вытянули ее силуэт. Белая блузка и туфли-лодочки дополнили образ.

В женственном луке она пообщалась с Юрием Гальцевым. Поклонники восхитились ее элегантным стилем. «Не узнала Юрия Гальцева! Как он похудел…. Молодцы», «Елена, вы огонь», «Как элегантно», — комментировали кадры пользователи Сети. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Красное с белым — самое эффектное сочетание красного цвета и самое вкусное. Энергетика восприятия красного очень зависит от цвета — партнера. Белый цвет блузки придает красному цвету невинности и трансформирует его из огненного, сексуального, властного цвета в десертно — вкусный (Клубника со сливками). Это сочетание молодит и очень нравится мужчинам. Поэтому, думаю, не случайно Елена разбавила красный монохромный образ именно белым. Сам оттенок красного „Языки пламени“ в тренде летнего сезона 2020. Образ получился яркий, но не агрессивный», — высказалась эксперт. «Мужской стиль в женской моде уверенно держит свои позиции, особенно в сочетании со свободными брюками и жакетом оверсайз. Елена выбрала модную версию брючного костюма», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.