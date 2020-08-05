«Мода 60-х возвращается!»: стилист назвал пляжные тренды лета-2020

На российских пляжах в Крыму и Краснодарском крае яблоку негде упасть. По официальным данным, заполняемость местных гостиниц составляет около 80%. Оно и понятно, в связи с закрытием границ наши туристы осознали, что не нужен им берег заграничный, и ринулись на отечественные курорты.

Как нужно одеться, а точнее раздеться на пляже, чтобы окружающие оценили ваш модный прикид? В тренде ли сейчас тропические мотивы? И какие купальники нужно выбирать, чтобы другие женщины вам завидовали, а мужчины сворачивали шеи?

На эти и другие вопросы в видеоистории Teleprogramma.pro ответил стилист Руслан Громов.