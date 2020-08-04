Агата Муцениеце в джинсах-дудочках и розовой блузке оверсайз устроила «зажигательные» танцы

Агата Муцениеце с недавних пор стала свободной девушкой. В июне состоялся ее развод с Павлом Прилучным. Актер сразу уехал в отпуск. Ему не удалось скрыть, что компанию ему составила новая возлюбленная — Мирослава Карпович. Хоть они и не говорят открыто о своих чувствах, поклонники уверены, что у звезды сериала «Мажор» завязался роман с звездой «Папиных дочек» еще во время брака. Об этом заявляют и его коллеги.

Муцениеце была удивлена, когда узнала о романе Прилучного. Вместе с ним она отпустила на море детей, но не подозревала, что актер будет не один. После карантина и развода девушка стала активно сниматься в разных проектах. Она признавалась, что ей поступило много предложений о съемках. Также Агата запустила свое шоу «Честный развод», в рамках которого общается со звездами о проблемах во взаимоотношениях мужчин и женщин.

Накануне нового выпуска шоу девушка опубликовала видео с бэкстейджем. Актриса предстала в джинсах-дудочках, розовой блузке оверсайз и туфля-лодочках в тон на шпильке. Подруга звезды пустилась в пляс. Муцениеце решила не отставать и тоже устроила зажигательные танцы. Поклонники восхитились забавными кадрами и модным образом девушки.

«Классные», «Самые серьезные ведущая и продюсер», «Агата, вы мне оч нравитесь, но ваши безразмерные вещи…», «Наконец-то закончились мучения и страдания Муцениеце! Развод еще никого не испортил», «Только сейчас, без Павла, тебя рассмотрела, интервью твои, огонь, ты раскрылась после него», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, Агата на днях уехала на море. Она поделилась кадрами с прибалтийского пляжа.Как известно, актриса родом из Риги.