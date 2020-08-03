Стильный образ: невестка Орбакайте в белоснежном платье по фигуре подчеркнула сочинский загар

Алена Краснова недавно отпраздновала годовщину со дня свадьбы с Никитой Пресняковым. Влюбленные вместе уже три года. Несмотря на то, что молодой человек из звездной семьи, он редко появляется на телевидении и не любит публичность. Однако ради возлюбленной музыкант согласился на пышную свадьбу, которую освещали СМИ. Чувства супругов не угасают, а только крепнут. Они провели вместе карантин, а вот в отпуск невестка Кристины Орбакайте отправилась без мужа. Они часто так делают, чтобы подогреть чувства.

Впервые Краснова приехала в Сочи. Раньше ей не доводилось отдыхать на отечественном курорте. За первые несколько дней она успела загореть на пляже, нежась под солнцем в мини-бикини. Также модель находила время для прогулок по городу. При этом она все-же не осталась без работы. Очередной день Алена провела на фотосессии. Она решила похвастаться, как ее преобразили гримеры. В кадре жена Никиты предстала в белоснежном платье по фигуре на тонких бретельках, а также в шелковом жакете. White look подчеркнул ее загорелую кожу.

Волосы Алене завили в кудри, а также сделали нежный макияж с акцентом на губы. Недавно девушка обновила прическу, поэтому ее образ смотрелся максимально стильно. Поклонники восхитились красотой Красновой. К слову, Пресняков ценит свою супругу и не раз отмечал, что не ошибся с выбором. Напомним, что влюбленные познакомились, так как девушка была соседкой по даче своего будущего мужа. К ней тепло отнеслись и Алла Пугачева, и сама Орбакайте.