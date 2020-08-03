«Визуально сузил талию»: стилист назвала образ Алсу с широкими джинсами «ультрамодным»

Алсу не так давно отпраздновала 37-летие. Поклонники с трудом верят, что певице столько лет. Многие отмечают, что девушка потрясающе выглядит. И это при том, что у артистки трое детей. Исполнительница хита «Зимний сон» для многих фанатов стала иконой стиля. Она всегда выглядит женственно, предпочитая носить на сцене изящные вечерние платья, а вот в обычной жизни порой носит даже джинсы.

Недавно Алсу встретилась с подругами. Она блеснула в джинсовой куртке. Певица выглядела стильно, что отметила даже Жанна Мартиросян, ее подруга. А накануне артистка примерила новый образ. Она похвасталась белоснежной блузкой с эффектными рукавами-бабочками. Девушка дополнила аутфит широкими джинсами с высокой посадкой. Белый пояс, серьги-кольца и едва заметный макияж завершили образ звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алсу. Многие отметили, что ей идет столь необычный и современный лук. «Ну эта блузка прям огонь», «Эта блузка-buterfly.. просто с ума сводит», «Очень женственно, оригинально и стильно!» — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro прокомментировала аутфит певицы персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный стильный аутфит в стиле „кэжуал шик“. Молодой стиль, объединяющий воедино праздник и повседневность, рожденный, благодаря модной тенденции совмещать несовместимое. Ультрамодные джинсы лета 2020 — slouchy, объемные в бедрах, с высокой посадкой, зауженные книзу. С такими джинсами плечевую одежду нужно заправлять, что и сделала Алсу, а дополнительный объем в плечевом поясе визуально сузил талию и приблизил силуэт фигуры к пропорциональной форме „Песочные часы“. Объем поддержан и серьгами. Гармоничный образ „Леди на отдыхе“», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.