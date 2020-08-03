Юлия Михалкова в костюме молочного цвета и самых трендовых босоножках посетила ресторан

Актриса поддержала тренд на стильные мюли с открытой пяткой и квадратным мысом. Поклонники были очарованы ее элегантным образом.

Юлия Михалкова знаменита благодаря шоу «Уральские пельмени». Девушка обладает эффектной внешностью, поэтому полюбилась многим зрителям. При этом она редко говорит о личной жизни. Актриса много путешествует. Она любит делится с фанатами своими впечатлениями. Однако после карантина девушка предпочитает не покидать Москву. Но это не мешает ей хвастаться новыми стильными образами.

Недавно Юлия отправилась на прогулку в мини-юбке цвета фуксия и жакете в тон. К образу она подобрала кремовые мюли с квадратным мысом, которые стали самыми трендовыми этим летом. В них ранее отметились Ольга Бузова, Ани Лорак, Виктория Лопырева и другие звезды.

«В XIX веке меня за такую юбку под суд бы отдали. За разложение нравов. А сейчас она — норма моды», — поделилась мнением артистка.

А накануне Михалкова посетила ресторан, расположенный на террасе фешенебельного отеля в центре Москвы с видом на Кремль. Она вновь надела актуальные босоножки и брючный костюм молочного цвета. Кроп-топ дополнил образ. Девушка выглядела элегантно и стильно.

«Чем выше ты оказываешься, тем красивее открывается вид. Иногда он так прекрасен, что наслаждаясь им, совсем забываешь про еду», — призналась она.

Поклонники восхитились аутфитом звезды. Многие одарили комплиментами 37-летнюю актрису. «Лапти прикольные», «Юля, ты прелесть!!!», «Прикольные туфли-пуфики», «Вы, как всегда, прекрасны», «Шикарная», — прокомментировали пост подписчики.