Женственность – в приоритете: Маликова, Собчак и Гагарина показали самые модные платья лета

Это непростое лето стало для многих модниц воплощением их тайной мечты – наконец-то женственность в одежде вышла на первый план, и у них появился шанс предстать в полной красе. Особенно ярко это проявилось в трендовых моделях платьев – летящие, наполненные девичьей энергией и нежным волшебством, они завораживают и привлекают внимание сильной половины человечества.

Модный эксперт Анна Бжедугова рассказала Teleprogramma.pro, какие модели платьев в этом сезоне особенно актуальны, а отечественные звезды помогли нам в этом, показав в своих блогах стильные обновки.

«Горошек, так же, как и полоска, клетка или цветы – один из вечных модных трендов, примерить на себя который можно смело в любой момент. Начиная с 60-х годов вещей в горох на мировых подиумах было то больше, то меньше, но забвению этот принт еще не предавали. Нынешним летом горох совершил триумфальное возвращение на олимп модных трендов!»

«В чем же на этот раз состоит свежее прочтение этого тренда? Во-первых – габариты. Крупного гороха довольно много, но все же вещей в едва заметную точку дизайнеры предложили намного больше. Кстати, мелкий горох можно смело сочетать с чем угодно, это очень универсальный принт. Лидер нашей подборки – Ксения Собчак в невесомом белом платье в красный горошек. Подобный крой Ксении очень идет, и мы можем в этом убедиться в том числе по длинному платью с запахом в косую полоску. Здесь очень модные рукава, о которых мы поговорим чуть позже».

«Более молодежные варианты продемонстрировала Стеша Маликова, освоив заодно и еще один актуальный тренд – рукава-буфы, которые мы уже успели приметить в образе Ксении Собчак».

«Стоит также оценить и второй образ Стефании с этой интересной деталью – легкое белое мини-платье. Пышные рукава, которые появились еще в викторианскую эпоху и были популярны в конце 70-х и 80-х годах – один из главных трендов уже несколько сезонов! В моде как модели из фактурных материалов, которые жестко держат форму и выглядят довольно экстравагантно, так и из легких развевающихся тканей, что подчеркивает нежность и женственность. Если решите примерить этот тренд на себя, начните с прозрачной ткани – так вы избежите вероятности выглядеть вычурно, но сохраните при этом оригинальность».

«К слову о горохе: в новом сезоне дизайнеры предлагают совмещать разные вещи в горошек в одном образе. Например, блузка в мелкий и юбка в средний горох. Не лишним будет и поэкспериментировать с принтами, которые принято было считать несочетаемыми. Сегодня вовсе не считается дурным тоном совмещать одном образе горох и клетку, или горох и полоску. Смело пробуйте новые сочетания, но будьте честны с собой – это не всегда работает».

«Если говорить о самом модном цвете нынешнего сезона – то это, определенно, желтый во всем спектре. Многих сочный желтый цвет отталкивает чрезмерной яркостью, но лето — всегда лучшее время для экспериментов с красочным внешним видом — в теплой погоде сезона и расслабленном настроении есть что-то, что делает желтый цвет гармоничным выражением нашего настроения. Сейчас, когда мир переживает трудные времена, чуть ли не единственным, что дарит уверенность, может быть яркая вещь, в которой чувствуешь себя более жизнерадостно. Полина Гагарина, весело бегущая по Красной Площади в солнечно — желтом платье – наглядный тому пример».

«Интересный оранжевый оттенок выбрала Тина Канделаки, на него стоит обратить внимание. Обладательницам смуглой кожи и темных волос этот цвет будет к лицу с большей вероятностью, но это не значит, что всем остальным он не подходит. Дело еще и в том, какой оттенок вы предпочтете, ведь более приглушенные оттенки оранжевого, ближе к персиковому, идут практически каждой».

«Ну а самый модный материал, не считая классических летних хлопка и шифона – это шелк, который традиционно приходит нам на помощь, когда необходим наряд на вечер. Анфиса Чехова в темно-синем и Полина Гагарина в серебристом мини – фаворитки нашей подборки, демонстрирующие подходящие варианты для разных типов фигур».

«Однако, с одеждой из шелка следует обращаться аккуратно, так как этот материал очень капризен, его сложно стирать, и он имеет свойство визуально увеличивать объемы тела, если вещь облегает».

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО и работала в журнале Vogue Россия, начав с позиции ассистента главного редактора, продолжая в качестве редактора социальных сетей. Сейчас Анна живет и работает в Лос-Анджелесе, США, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашённым редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.