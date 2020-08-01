«Королева пластики»: Вилкова в песочном жакете и юбке из шифона подурачилась на съемках

Актриса показала, как проходят ее рабочие будни. Поклонники были очарованы ее новым образом.

Екатерина Вилкова многим полюбилась, когда стала сниматься в сериале «Отель Элеон», а позже ей довелось сыграть злодейку в диснеевской картине «Последний богатырь». Актриса обладает эффектной и запоминающейся внешностью. 36-летняя девушка счастлива в браке с Ильей Любимовым уже девять лет. У пары подрастают дети: восьмилетняя дочка Павла и шестилетний сын Петр. Весь карантин она посвятила наследникам.

Поклонники не раз восхищались красотой девушки. К тому же, Вилкова обладает особым чувством стиля. она чаще всего выбирает лаконичные образы. Даже дома актриса выглядит элегантно. Недавно она предстала на фото в своей квартире в трикотажном платье небесного цвета. А после отмены самоизоляции Екатерина вернулась к работе. Накануне она поделилась кадрами со съемок. Артистка предстала в молочном джемпере оверсайз, юбке из шифона и жакете песочного оттенка, который сочетался с широкополой шляпой.

Пока артистку гримировали, с ней общался голос за кадром. «Катюш, помнишь, что обувь правит балом?», — спросил ее мужчина. После этого Вилкова решила подурачиться. Она подняла ногу, пытаясь ее показать всем.

«Королева пластики и координации», — поиронизировала звезда.

Поклонники оценили ее юмор. Многие вновь восхитились красотой актрисы. «Вы прекрасны», «Какая грация, тянем носочек. Шикардосно», «Бесподобная», «Богиня», «Какая же вы прекрасная», «Снова играешь королеву?», — прокомментировали пост подписчики.