«Самые элегантные ножки»: Шейк в платье-сетке блеснула фигурой в компании красавца-мужчины

Модель поделилась кадрами с вечеринки, на которой проводила время с лучшим другом. Она поздравила Риккардо Тиши с днем рождения.

Ирина Шейк больше года является свободной девушкой. Она рассталась с Брэдли Купером вскоре после того, как актеру стали приписывать роман с Леди Гагой. Модель сразу переехала жить в Нью-Йорк со своей дочкой Леей. Девушка редко рассказывает о личной жизни, но папарацци время от времени успевают запечатлеть звезду на прогулках с наследницей или друзьями. Русская красавица поддерживает дружеские отношения с коллегами из России, но также очень близка со многими модельерами.

31 июля Ирина опубликовала ряд снимков с вечеринки, которая прошла еще в феврале. На кадрах она позирует в компании красавца-мужчины. Им оказался Рикардо Тиши, известный итальянский модный дизайнер. Модели даже приписывали с ним роман, но девушка лишь дружит с обаятельным парнем. На кадрах она позировала в боди телесного цвета и платье-сетке, которое сверкало и придавала образу пикантности. Наряд позволил Шейк засветить стройные ноги и изящные бедра.

На других снимках девушка обнимала именинника. Она была то в мини-шортах и рубашке, то в черном тренче. Каждый образ модели был достоин обложки глянца.

«Особый день для особенного человека Риккардо Тиши.. Счастливого дня рождения мое сердце. Мне повезло иметь шанс в жизни, смеяться и веселье с тобой.. Даже не могу сосчитать, сколько прекрасных воспоминаний у нас осталось.. Спасибо тебе за то, что ты есть», — написала в соцсети звезда.

Одни поклонники присоединились к поздравлениям, а другие восхитились красотой девушки. «Ирина, ты красотка! Лови сердечки», «Невероятная красота», «Они пара? Рука на пятой точке», «Ого! А как же Брэдли?», «Вот это вид!», «Самые элегантные ножки», «Это платье идеально», — прокомментировали пост подписчики.