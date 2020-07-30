В одном стиле: Вера Брежнева облачилась со старшей дочкой в одинаковые платья и гольфы

Вера Брежнева весь карантин провела в загородном особняке со своим мужем Константином Меладзе. Обычно певица редко публикует семейные фото, но в самоизоляции певица радовала поклонников даже совместными выступлениями с возлюбленным. Вместе с ней коротала дни дочка от прошлых отношений, Сара. А вот с наступлением лета артистка вновь стала много путешествовать. Она съездила в Киев, где выступила впервые за долгое время, а также отдохнула, встав на вэйксерф.

А ее младшая дочка успела воссоединится с сестрой Соней, которая давно живет в Лос-Анджелесе. Девушки проводят каникулы вместе. Они общались с мамой по видеосвязи. Как выяснилось, ранее певица успела поучаствовать в фотосессии с 19-летней дочкой. Они позировали на фоне стогов сена. Брежнева облачилась в трикотажное полосатое платье и гольфы. В точно таком же наряде, только другого цвета, позировала ее наследница.

Поклонники заметили, что повзрослевшая Соня стала еще сильнее похожа на маму: она унаследовала от нее белокурые волосы и стройную фигуру. Для фотосессии им сделали естественный макияж. 38-летняя не уступала наследнице в красоте. Она по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой. Вера чувственно смотрела в камеру, а ее дочка подобрала выгодный ракурс и поставила ноги под определенным углом, чтобы они казались длиннее.

Пользователи Сети осыпали маму и дочку комплиментами. К слову, недавно певица призналась, что хочет завести еще детей. Не исключено, что их имена тоже буду начинаться на букву «С».