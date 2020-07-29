«С корабля на бал!»: Ирина Пегова в черной рубашке оверсайз вернулась со съемок в Москву

Актриса сообщила, что вернулась из Липецка. Она запечатлела себя с чемоданом и подсолнухами.

Ирина Пегова даже на карантине успела совершить несколько путешествий. Она снималась в Белоруссии, а потом осматривала города рядом с ее родной Выксой. Успела артистка и уделить время родным. А когда режим самоизоляции завершился, то она сразу окунулась в работу. У девушки начались постоянные перелеты. Последние недели она провела в Липецке на съемках нового проекта «Родные». Поклонники отмечали, что актриса похорошела.

А 29 июля Пегова вернулась в Москву. Она запечатлела себя на улице с алым чемоданом и букетом подсолнухов. 42-летняя артистка не стесняется демонстрировать естественную красоту, поэтому была без макияжа. Она предстала в черной рубашке оверсайз, оголив одно плечо и рваной юбке. Ирина спешила на очередную работу, но при этом выглядела счастливой.

«Жизнь на колесах, с корабля на бал! С самолета на озвучку!» — поделилась она.

Примечательно, что актриса обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей выглядеть женственно и привлекательно. Поклонники не раз восхищались ее образами. Девушка предпочитает носить легкие платья в цветочек или костюмы ярких оттенков. Новый наряд звезды темных тонах тоже вызвал восторг у подписчиков. «Какая положительная и сияющая вы», «Вам очень идут подсолнухи», «Как всегда, прекрасно выглядите, Ирина», «Вот такая она, жизнь артиста», «Как вам идет этот наряд! Стильная, даже когда сошли с самолета», — прокомментировали пост фанаты звезды.

К слову, сердце Ирина пока свободно. В недавнем интервью актриса призналась, что после развода почувствовала себя счастливой. Она еще надеется встретить любовь, но призналась, что и без мужчины не чувствует себя одиноко.