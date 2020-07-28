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Маленькое чудо: Эмин запечатлел Афину в льняном платье бэби-долл в ее детской

Дочка азербайджанского исполнителя вместе с папой учит алфавит.

Маленькое чудо: Эмин запечатлел Афину в льняном платье бэби-долл в ее детской
Эмин с дочкой Афиной (Фото: Instagram.com/eminofficial)

Эмин Агаларов не скрывает: он окружил полуторагодовалую Афину заботой и вниманием. Певец готов исполнять все капризы маленькой дочки, ссылаясь на то, что в таком нежном возрасте детей хочется баловать по-особенному. У крохи есть своя игровая комната. А не так давно азербайджанский исполнитель подарил наследнице миниатюрную детскую кухню с игрушечной плитой, духовкой, мойкой и всей необходимой утварью.

Певец признался, что души не чает в Афине и может проводить с ней все свои уикенды. Вместе с именитым папой кроха учится плавать в бассейне, открывает для себя новые грани — артисту нравится музицировать для дочери на пианино. Ко всему прочему, в детской Афины появился коврик-пазл с алфавитом. Благодаря чему, Эмин в игровом формате учит наследницу буквам.

Певец Эмин Агаларов с дочкой Афиной
Эмин запечатлел дочку Афину в платье бэби-долл с цветочным рисунком (Фото: Instagram.com/eminofficial)

«Чем становишься старше, тем больше хочется быть ближе с детьми», — отметил певец.

В Stories Эмин поделился свежими кадрами с наследницей, запечатлев полуторагодовалую Афину в льняном платье стиля бэби-долл с цветочным рисунком. Образ крохи дополнили белые плотные колготки и розовые сандалии на липучках.

Напомним, что азербайджанский певец подтвердил информацию о расставании с 32-летней моделью из Саранска Аленой Гавриловой. При этом эстрадный исполнитель уточнил, что намерен принимать непосредственное участие в воспитании дочери.

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