В домашнем стиле: Лиза Галкина ходит по загородному особняку в лимонном платье бэби-долл

Муж примадонны отечественной эстрады не скрывает, что их шестилетняя дочка растет маленькой модницей.

71-летняя Алла Пугачева не привыкла экономить на гардеробе и нарядах младшей наследницы. В программе «Сегодня вечером» на Первом канале певица вспомнила, что в подростковом возрасте ее концертными костюмами интересовалась и Кристина Орбакайте. Примадонна даже подарила дочке одну из своих любимых юбок. Теперь же мамины аксессуары примеряет Лиза Галкина.

Малышке нравится рассматривать шляпки, платки и другие детали гардероба Аллы Борисовны. Певица не возражает против того, что их с Максимом дочка заимствует у нее шарфики для своих импровизированных показов мод. Ко всему прочему, Примадонна поддержала Галину Юдашкину, когда наследница именитого кутюрье предложила Лизе принять участие в ее авторском дефиле.

На одной из фан-страничек Лизы Галкиной появилось их с Гарри архивное видео, которое ранее муж Примадонны публиковал в личном профиле. Ведущий программы «Лучше всех!» на Первом канале поговорил с шестилетними двойняшками о флоре и фауне. Однако малыши все обернули в шутку. Перед объективом камеры дочка шоумена предстала в домашнем наряде, показав, в чем она ходит по загородному особняку.

Галкин не скрывает, что Лиза растет маленькой модницей, а ее обширному гардеробу могли бы позавидовать и девочки-подростки. Наследница певицы примерила лимонное платье в стиле бэби-долл и плотные белые колготки. Образ малышки дополнили сандалии. А длинные белокурые локоны крохи заплели в косу.