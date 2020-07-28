«Море и небо»: Федорова в белоснежном платье-балахоне насладилась солнечной погодой на яхте

Оксана Федорова не перестает радовать поклонников своей красотой. Даже спустя 18 лет после победы в конкурсе красоты «Мисс Вселенная» она по-прежнему может похвастаться точеной фигурой и моложавым видом. Более того, девушка стала мамой и телеведущей. Вместе с супругом, офицером ФСБ Андреем Бородиным, она воспитывает сына Федора и дочку Елизавету. Недавно ее наследница побывала в балетном лагере в Сочи вместе с мамой.

Федорова делилась видео, как ее дочку поздравляли с семилетием. Весь коллектив лагеря спел ей песню и даже водил хоровод. Не скучала и сама модель. Когда у нее было свободное время, она отправлялась на экскурсии и гуляла по Красной поляне. Поклонником довелось увидеть ее в струящемся шифоновом платье у водопада. А теперь Оксана решила подразнить подписчиков, показав, как она каталась на яхте.

На кадрах 42-летняя знаменитость предстала в белоснежном платье-балахоне. Наряд в пол развивался на ветру, скрывая фигуру девушки. Федорова была без макияжа и с распущенными волосами. Она наслаждалась солнечной погодой и освежающим ветром. К слову, наряды свободного кроя стали особенно популярны в этом году. Их выбирают Лера Кудрявцева, Кети Топурия и другие известные персоны.

«Море и небо — два символа бесконечности», — написала звезда.

Поклонники были поражены тому, как молодо выглядит модель. Другие оценили ее летний наряд. «Афродита», «Легкая и воздушная», «Ух ты, красота какая!», «Потрясающая», «Три… Еще символ женской красоты», «Как ангелок», — прокомментировали пост подписчики.