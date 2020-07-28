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«Как будто в подъезде хрущевки»: постройневшая Ивлеева в бикини засветила татуировку на ноге

Жена рэпера Элджея привлекла к себе внимание верных почитателей.

«Как будто в подъезде хрущевки»: постройневшая Ивлеева в бикини засветила татуировку на ноге
Анастасия Ивлеева (Фото: Globallookpress.com)

На одной из фан-страничек 29-летней телеведущей появилось ее архивное провокационное фото, которое сама Анастасия ранее публиковала в личном профиле. Снимок Ивлеевой в эффектном мини-бикини произвел впечатление на ее поклонников, не оставив их равнодушными. Ко всему прочему, постройневшая супруга рэпера Элджея засветила татуировку на ноге. Перед объективом фотокамеры девушки позировала на лестничном пролете. Среди фанатов знаменитости нашлись и те, кто с юмором отнесся к выбору данной локации. Так, подписчики теледивы подметила, что у них сложилось впечатление, будто Анастасия предстала в бикини в подъезде пятиэтажного дома, который в народе еще называют хрущевкой.

Телеведущая Анастасия Ивлеева
Анастасия Ивлеева в эффектном бикини засветила татуировку на ноге (Фото: Instagram.com/_agentgirl_)

«Как будто в подъезде хрущевки», «Ну вы и юмористы конечно!! Видно же, что дома сфотографировалась», «Эта девочка просто ураган», «Ух, теперь все разглядим!», «Настюша, ты просто бомба!!», «Какое у вас пикантное тату на ноге», «Ножки как у бегуньи или чемпионки по легкой атлетике», «Это где вы так подкачались?!», «Свежий персик!!», «Муж-то куда смотрит?! Уведут», «Нимфа», — такие комментарии появились под снимком возлюбленной Элджея.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее Анастасия Ивлеева подтвердила информацию о том, что у них с мужем диагностировали коронавирус. Знаменитость сдала анализ на CoViD-19, и он оказался положительным. Девушка посоветовала поклонникам не забывать о мерах предосторожности — ношении масок и перчаток.

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