В восточном стиле: Климова в платье-тунике с пышной юбкой предстала на съемках в шатре

На одной из фан-страничек 42-летней Екатерины Климовой появились ее архивные летние кадры, которые сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Так, экс-возлюбленная Гелы Месхи делилась с поклонниками в Instagram мини-видео, снятым в приложении Boomerang.

Знаменитость отказалась от статичных кадров, отдав предпочтение фотосессии в движении. Ко всему прочему, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» сделала ставку на восточную тематику, позировав в украшенном тканями шатре. Перед объективом камеры бывшая супруга Гелы Месхи предстала в платье-тунике с пышной юбкой и распущенными длинными волосами.

Напомним, что у Екатерины Климовой есть четверо детей от трех разных мужей. В возрасте 24 лет она родила своего первенца — дочку Елизавету — от ювелира Ильи Хорошилова. Инициатором расставания с мужем стала именно актриса. Девушка познакомилась с Игорем Петренко на съемках одного из фильмов. Вскоре между ними возникла дружба, которая переросла в обоюдную симпатию и более глубокое чувство.

Как позже рассказала сама Екатерина, от Ильи она ушла, ни разу не обернувшись. Но и счастье с Петренко длилось недолго. Климова подарила ему двоих сыновей: Матвей и Корней учатся в Ломоносовской школе. Несмотря на то что их родители живут отдельно, мальчики поддерживают связь с отцом. Игорь успел жениться на Кристине Бродской и завести с новой возлюбленной трех дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву.

А Екатерина воспитывает четырехлетнюю Беллу от третьего мужа, Гелы Месхи. С ним аткриса прожила всего три года и подала на развод прошлым летом.