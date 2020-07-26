Звезды в тренде: какие модные туники и пляжные халаты выбрали Навка, Лобода и Кудрявцева

Пляжный сезон в самом разгаре. И так хочется под лучами солнца выглядеть максимально эффектно! О том, как это сделать, подобрав самую модную модель туники или пляжного халата, Teleprogramma.pro рассказала стилист Лариса Тимиряева.

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По словам эксперта, купальник – это еще половина успеха, важно подобрать к нему правильное сопровождение. И здесь стоит обратить внимание на ткань, которая должна быть «дышащей» и, желательно, натуральной. В тренде – натуральное кружево и вязаные модели.

«Халатик подбирается в едином цвете с купальником, либо купальник подбирается в цвет из любого оттенка принта халатика, так получается даже более игриво и интересно. Самым эффектным вариантом такого халатика является длинный в пол, с запахом с поясом, создающий глубокий V – образный вырез на груди до этого самого пояса, демонстрируя лиф купальника в модной тенденции. Запах стройнит силуэт и при ходьбе очень сексуально и презентабельно демонстрирует ноги, которые благодаря разрезу визуально кажутся длиннее и стройнее. Такой халатик очень подойдет для романтической поездки на море».

«Халатик в пол, застегнутый на одну пуговицу на талии, а лучше чуточку выше, чтобы визуально ноги казались длиннее, подойдет для стильных и эффектных фотосъемок. На ветру ткань, развиваясь будет демонстрировать все прелести фигуры, но в более презентабельном виде, как бы приоткрывая тайну. Ведь прикрытая нагота всегда более манящая».

«Халат-туника в стиле кимоно с объемными рукавами более универсальна. Ее можно использовать и как будуарный вариант, и на пляж, и надеть без пояса поверх топа и шортов на прогулку по городу, либо в сочетании с легкими летними брюками с ремнем, надев объемные серьги, на вечерний променад. Очень универсальный фасон халатика».

«Еще более универсальными являются платье-халат и халатик рубашечного стиля. Халат-рубашку очень удобно надевать для прогулки на яхте».

«Платье-халат будет просто незаменимо, если до моря нужно добираться. Обыграв его аксессуарами, например, ремнем и сумочкой, платье-халат трансформируется в легкое летнее платье, главное, чтобы ткань не была прозрачной».

«Пляжная туника – это самый удобный, комфортный и универсальный предмет пляжного гардероба. Не имеет никаких ограничений ни по возрасту, ни по фигуре. Главное – определиться с фасоном.

Сегодня в моде открытые плечи, такие модели идеально подойдут обладательницам фигуры с низким бедром (груша). Расширяя плечи, уравновешиваются бедра. «Также такому типу фигуры подойдут туники с модным трендом – акцент на талии, а еще лучше, если талия будет слегка завышена, так визуально вытянется силуэт и ноги будут казаться длиннее».

«В моде объемные рукава, просто идеальны для более спрямленного типа фигуры. Выбирайте туники А – образного силуэта с объемными, расширяющими книзу рукавами и глубоким V – образным вырезом. Модная асимметрия в крое – просто палочка выручалочка для визуальной коррекции силуэта. Поможет скрыть лишний вес и проблемы фигуры, в том числе и животик».

«Если надеть шорты или брюки, оставив только демонстрацию лифа, то в таком ультрамодном аутфите можно гулять. Единственный минус такой туники, что она не защищает от солнца, плюс, можно получить загар в виде ажурного рисунка. Поэтому можно присмотреться к не менее модной тунике, которая имеет просто ажурные вставки или вязанные аппликации».

«В фаворитах и туника – пончо, особенно с бахромой. Наиболее популярная ее длина от середины бедра до длины миди, но длина макси добралась и до туник. Так что, не уступает по популярности туника – пончо в длинном варианте с разрезами по бокам. Она придает образу женственности и романтичности, а силуэту хрупкости и сексуальности».

«Главный цвет лета 2020 – белый, стал главным цветом и для пляжной одежды. Но он не только самый модный, но и самый выигрышный, поскольку отражает солнечные лучи, а если еще и в сочетании с легкой натуральной тканью, то тело будет находиться под защитой и дышать».

«В летнее многоцветье я бы не стала загонять в модные и немодные цвета. Как может быть летом какой – то цвет не модным. Есть фаворит, а остальные выбирайте на ваш вкус. Чем темнее загар, тем ярче краски. Более нежная кожа будет более эффектна украшена нежными пастельными оттенками.

А вот к модным принтам я бы присмотрелась. Флористическая тема беспрецедентна: от мелкого цветочка до тропических пейзажей, птиц и бабочек. Чем объемнее рисунок, тем ярче образ».

https://www.instagram.com/p/CC3bgH5BtHQ/

«На модном пике этим летом принт горох. Он добавит романтики пляжному образу, будь он хоть на тунике, хоть на пляжном халатике».

«Не уступает гороху и принт полоска, особенно на удлиненном пляжном халатике. Вертикальная полоса визуально делает силуэт еще выше и стройнее».

«Анималистические принты тоже не сдают своих позиций. В моде также абстракция и геометрический принт».

«Определяясь с пляжным принтом, определитесь с солнечными очками, без которых вам не обойтись. Создавайте целостные гармоничные образы. Если предпочли геометрию, то отдайте предпочтение оправе с четкими линиями, горох идеально сочетается с круглой формой очков, а тропическую тему можно красиво обыграть фантазийной формой в виде крыльев бабочки, анималистический принт – оправа «кошачий глаз»… И еще один совет – пластиковые прозрачные сумки этим летом оставьте дома вместе с пластиковой обувью, в моде только натуральность. Счастливого отдыха»!

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.