На стиле: невестка Орбакайте выбрала широкие джинсы и кружевную блузку с пышными рукавами

Алена Краснова признавалась, что познакомилась с сыном Кристины Орбакайте, так как была соседкой по даче возле реки Истра. Это имение Аллы Пугачевой, которая доверила внуку присматривать за домом. Девушка уже три года счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Музыкант из знаменитой семьи оказался без звездной болезни, что удивило модель. Влюбленные много путешествуют, устраивают вечеринки с друзьями и пока не думают о детях.

Алена недавно отучилась на фотографа. После отмены самоизоляции она с радостью стала вновь участвовать в фотосессиях. Невестка Орбакайте обладает стройной фигурой. Она следит за собой, а также не скрывает, что обожает делать покупки. В начале лета Краснова успела приобрести брендовую сумку, а также примерила модные брюки палаццо. Еще недавно пара отдыха в загородном доме Примадонны, но потом вернулись в свою столичную квартиру.

Перед очередной прогулкой с Пресняковым модель решила похвастаться новым образом. Краснова предстала в широких джинсах с высокой талией, а также в белоснежной кружевной блузке с пышными рукавами.

Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и осиную талию. Девушка отправилась на улицу, но большую часть времени провела в пробках. Поклонники восхитились ее стильным аутфитом. К слову, ранее и сам Никита отмечал, что не ошибся в выборе жены.