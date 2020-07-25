С акцентом на талии: Анна Семенович в черном платье миди блеснула в парке Горького

Анна Семенович не привыкла сидеть дома. Однако за время карантина она смогла отдохнуть. Певица сначала коротала время в своей квартире с возлюбленным, а потом загорала и общалась с близкими на даче у родителей. Но с наступлением лета и отмены самоизоляции она вернулась к работе. Артистка недавно начала сниматься для разных проектов и успела выступить на «Славянском базаре». А 24 июля она блистала в парке Горького.

Семенович стала ведущей концерта «Московский выпускной 2020», который в прямом эфире транслировал канал «Муз-ТВ». Девушка для такого случая подготовила несколько нарядов. Сначала она общалась с гостями в шифоновом платье миди с глубоким декольте. Яркие туфли дополнили образ. Воздушный образ стройнил артистку.

А позже Анна облачилась в черное платье миди с карманами и акцентом на талии, который сделала с помощью пояса. Наряд имел пышные рукава и застегивался на пуговицы. Он позволил блеснуть изящными щиколотками. Певица присобрала волосы в хвост. Алая помада и крупная цепочка дополнили образ. Весь день она общалась с гостями мероприятия и объявляла коллег, которые радовали выпускников своими хитами.

«Сейчас, я с огромным удовольствием, уже не первый год веду выпускные и стоя на сцене, я представляю себя в толпе ребят. В красивом платье , с горящими глазами в диком танце», — поделилась певица.

Поклонники восхитились нарядами звезды. многие назвали платья удачными, так как девушка выглядела в них постройневшей. «Сколько платьев вы выгуляли вчера? Туфли — мечта», «Вы такая красотка! Выглядите огненно», «Анютик, вы такая красоточка», «Классно выглядите», «Анют, вы такая молодец! Не сомневаюсь было круто, вы по настоящая искренняя и зажигательная», — прокомментировали пост подписчики.