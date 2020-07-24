Леди в белом: Навка подчеркнула фигуру платьем-футляром на бретелях в виде золотых цепей

45-летняя Татьяна Навка в повседневной жизни отдает предпочтение комфортной и практичной одежде. Как и Юлия Высоцкая, олимпийская чемпионка в танцах на льду считает, что в гардеробе каждой женщины должно быть место для базовых вещей, к примеру: удобных джинс, водолазок, футболок, жакетов и свитшотов. При этом супруга пресс-секретаря России Дмитрия Пескова тщательно следит за своим имиджем там, где речь заходит о посещении званых ужинов, звездных вечеринок и других мероприятий.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, фигуристка не смогла пропустить праздник, на котором присутствовали и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Среди гостей вечера в банкетном зале ресторана была замечена и 71-летняя Алла Пугачева.

За время «карантинных» каникул олимпийская чемпионка в танцах на льду успела соскучиться по таким мероприятиям. По этой причине Татьяна задумалась над тем, чтобы организовать собственный праздник по случаю прошедшего дня рождения. Еще в апреле фигуристке исполнилось 45 лет. Однако отметить юбилей в кругу друзей имениннице помешала пандемия и режим самоизоляции.

На празднике Татьяна предстала в модном вечернем аутфите, отдав предпочтение стилю total white look. Супруга Дмитрия Пескова подобрала для выхода в свет платье-футляр на бретелях в виде «золотых» цепей. Свой лаконичный образ фигуристка дополнила белыми босоножками с ремешком на лодыжке, разбавив лук малиновым жакетом оверсайз.

Историк моды Александр Васильев, комментируя ранее стиль и гардероб олимпийской чемпионки, подметил, что Татьяна одевается элегантно, с умом. Она знает, как подчеркнуть особенности своей фигуры. Ко всему прочему, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что благодаря стройности и точеной талии фигуристка может позволить себе облегающие наряды.