Дачный стиль: Высоцкая в силуэтном сарафане с рукавами-фонариками предстала в особняке на Николиной Горе

Юлия Высоцкая вместе с 82-летним Андреем Кончаловским давно обосновалась на Николиной Горе. Здесь у супругов есть свой собственный дом в стиле древнерусского терема. Телеведущей нравится принимать в особняке гостей, при этом, как говорит возлюбленная режиссера, она как перфекционист во всем стремится к совершенству.

Актрисе хочется, чтобы ее друзьям было комфортно в их с Андреем Сергеевичем доме. Ради этого Юлия может часами стоять у плиты, готовя фирменные блюда для званого ужина. По словам Высоцкой, на кухне у хорошей хозяйки всегда должен быть свежий хлеб и натуральное масло.

Свои уединенные уикенды после «карантинных» каникул Юлия в основном проводит дома с семьей. За городом компанию возлюбленной составил и Андрей Кончаловский. Телеведущая подобрала для импровизированной фотосессии белый принтованный сарафан с модными рукавами-фонариками, сделав акцент на линии декольте.

«Мультик про «выгляни в окошко»», — отметила телеведущая, поделившись совместным снимком с мужем.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в интервью Ивану Урганту 82-летний Андрей Кончаловский признался, почему подобрал для своей супруги небольшую роль в новом фильме «Грех». Как выяснилось, возлюбленная режиссера приехала к нему на киноэкспедицию и совершенно случайно снялась в ленте. Тогда муж Юлии придумал для нее небольшой эпизод в фильме. Позже Андрей Сергеевич пояснил, что его любимая женщина всегда должна быть в кадре.