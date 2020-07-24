«Бросается в глаза»: Бузова в серебристом костюме в сочетании с кроп-топом впечатлила стилиста

Телеведущая и певица отправилась на первые после карантина гастроли. Ее образ оценила имиджмейкер Анастасия Пахолкова.

Поющая телеведущая Ольга Бузова полетела на Алтай. Но не отдыхать, а работать. Впервые за последние несколько месяцев у звезды, наконец-то, случились гастроли. Девушка выступит на популярном местном курорте – в городе Яровое, на одноименном пляже.

Для дальнего путешествия Бузова облачилась в стильный серебристый костюм, под который выбрала неоновый топ. Мы обратились к стилисту Анастасии Пахолковой, чтобы узнать, насколько выбранный аутфит соответствует духу звезды.

«Ольга Бузова в футуристичном костюме явно хотела оказаться замеченной, впрочем, как и всегда. Серебристый спортивный комплект в сочетании с кроп-топом кислотно-зеленого оттенка словно обмундирование космонавта (в хорошем смысле слова), которое явно использовано для подчеркивания достоинств телезвезды. Подтянутость, длина ног и красивый загар — то, что бросается в глаза, благодаря выбранным вещам. Данный образ доказывает появление индивидуально почерка в одежде звезды. Схожие аутфиты в ее Instagram появляются с космической скоростью» — отметила фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.