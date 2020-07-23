Словно принцесса: Виктория Дайнеко в розовом платье-бюстье устроила фотосессию на пляже

Виктория Дайнеко со времен «Фабрики звезд» любит носить платья в романтическом стиле. Певица очаровывала мужчин нежными образами. В свое время она встречалась с Алексеем Воробьевым, но их роман не увенчался свадьбой. Порой девушка предстает и в дерзких образах, но это бывает редко. Она предпочитает пастельные тона и лаконичные силуэты. Даже на отдыхе артистка не упустила случая, чтобы принарядиться.

Дайнеко отдыхает на море с четырехлетней дочкой. Имя девочки она скрывает от поклонников, как и самого ребенка. Певица проводит дни на пляже, принимает солнечные ванны. А накануне артистка облачилась в розовое платье-бюстье. Она распустила волосы и позировала босиком на побережье. Едва заметный макияж подчеркнул природную красоту девушки. Виктория продемонстрировала изящные ключицы.

«Лучшая медитация — это сидеть на берегу и слушать шум волн», — написала она.

Примечательно, что розовый цвет один из самых любимых у артистки. Недавно также выбрали платья этого оттенка Анна Нетребко и невестка Кристины Орбакайте Алена Краснова. Поклонники восхитились красотой певицы. Многие сравнили ее с героиней мультфильмов. «Это точно», «Как диснеевская принцесса», «Красивая какая», «Это идеально», «Рапунцель», «Ну просто неземная», «Как вам идут такие наряды», — прокомментировали пост подписчики.