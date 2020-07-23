«Дух захватывает»: Барановская шифоновых брюках забралась на гору ради эффектного фото

Юлия Барановская каждый год устраивает своим детям путешествия. Они посещают, как зарубежные страны, так и красивые места своей родины. Зимой девушка делилась завораживающими кадрами с Байкала. А после карантина телеведущая решила провести время на Алтае. Именно туда она увезла сыновей Арсения и Артема, а также дочку Яну. Они бесстрашно сплавляются по рекам, ездят на квадроцикле, а также рискнули взобраться на гору.

Даже во время путешествий Юлия блистает в элегантных нарядах. Недавно она позировала в шифоновом платье свободного кроя. Невесомый наряд спровоцировал слухи о беременности, но телеведущая их развеяла. 35-летняя девушка не перестает поражать поклонников. На этот раз она залезла на горный уступ. Барановская позировала на откосе в блузке и шароварах из шифона. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок.

«Горный Алтай. Не устану признаваться в любви к этому невероятному месту. Каждый день новые места, впечатления и эмоции», — похвасталась знаменитость.

Легкие объемные брюки придали женственности девушке. Многодетная мама выглядела счастливой. Снимал ее известный визажист Юрий Столяров. Он составил компанию звезде. Поклонники восхитились красотой телеведущей и отметили, что она смелая и бесстрашная. «Ужас, ладошки потеют от фотки», «Батюшки…ведь это опасно! Супер снимок! Красота на красоте!», «Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами!», «В таком наряде и в горах — королева», «Юля, тебе не страшно? Глядя на тебя, дух захватывает», — прокомментировали пост подписчики.