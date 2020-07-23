«Какая талия!»: Мария Кожевникова в струящемся платье миди восхитила точеной фигурой

Мария Кожевникова в свое время прославилась благодаря сериалу «Универ». Также она пробовала свои силы в качестве политического деятеля. Однако в последнее время актриса сосредоточила внимание на своей семье. 35-летняя девушка счастлива с бизнесменом Евгением Васильевым. Они были обвенчаны в Ницце, а вот до ЗАГСа не дошли. Артистка подарила ему троих сыновей. Беременности следовали одна за другой, поэтому она и не смогла облачиться в свадебное платье.

После рождения младшего наследника Василия в 2017 году Мария долго не могла похудеть. Однако минувшей зимой она все-же занялась спортом, хоть и не любит делать физические упражнения. Девушка смогла привести себя в форму и теперь радует поклонников женственными образами. Недавно актриса предстала в элегантном платье без рукавов, а теперь поделилась снимком, на котором предстала в легком летнем луке.

Кожевникова облачилась в струящееся платье миди на пуговицах пудрово-салатового цвета. Наряд она дополнила ботильонами и соломенной шляпкой. Девушка бежала по лежаке, оголив изящные щиколотки. Платье подчеркнуло стройную фигуру звезды.

Поклонники одарили комплиментами многодетную маму. Многие поразились тому, как сильно она похудела. «Девочка класс, платье огонь похожа на Мерлин Монро», «Скарлет Охара, у меня почему-то возникла такая ассоциация», «Летящей походкой», «Очень красивая», «Какая талия!», «Будто летит», «Легкость, грация!» — прокомментировали пост подписчики.