В кедах и алой бейсболке: Навка в прямых джинсах по фигуре и жакете оверсайз посетила Псково-Печерский монастырь

45-летняя Татьяна Навка вместе с семьей провела уикенд в Псковской области. На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась свежими отчетными кадрами, поделившись впечатлениями от своего мини-путешествия. Знаменитость подметила, что ее близким нравится изучать родные просторы. Как говорит Татьяна, на этот раз они отправились в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь.

Для поездки фигуристка подобрала комфортный повседневный аутфит. Навка облачилась в принтованный жакет стиля оверсайз и прямые джинсы по фигуре. Особое внимание спортсменка уделила деталям: вместо платка Татьяна прикрыла белокурые локоны алой бейсболкой, разбавив молодежный образ кедами на шнуровке.

«Красота, да и только! На этот раз мы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одном из самых больших и известных в России», — отметила Навка.

По словам фигуристки, в этом путешествии она узнала еще один интересный факт. По канонам цвета куполов имеют прямое отношение к названию храма. К примеру, голубые с золотыми звездами и золотым куполом — это храмы названные в честь в Богородицы.