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В кедах и алой бейсболке: Навка в прямых джинсах по фигуре и жакете оверсайз посетила Псково-Печерский монастырь

Олимпийская чемпионка провела уикенд в Псковской области.

В кедах и алой бейсболке: Навка в прямых джинсах по фигуре и жакете оверсайз посетила Псково-Печерский монастырь
Татьяна Навка (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Татьяна Навка вместе с семьей провела уикенд в Псковской области. На личной страничке в Instagram олимпийская чемпионка в танцах на льду поделилась свежими отчетными кадрами, поделившись впечатлениями от своего мини-путешествия. Знаменитость подметила, что ее близким нравится изучать родные просторы. Как говорит Татьяна, на этот раз они отправились в Свято-Успенский Псково-Печорский монастырь.

Для поездки фигуристка подобрала комфортный повседневный аутфит. Навка облачилась в принтованный жакет стиля оверсайз и прямые джинсы по фигуре. Особое внимание спортсменка уделила деталям: вместо платка Татьяна прикрыла белокурые локоны алой бейсболкой, разбавив молодежный образ кедами на шнуровке.

«Красота, да и только! На этот раз мы в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одном из самых больших и известных в России», — отметила Навка.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка с семьей побывала в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

По словам фигуристки, в этом путешествии она узнала еще один интересный факт. По канонам цвета куполов имеют прямое отношение к названию храма. К примеру, голубые с золотыми звездами и золотым куполом — это храмы названные в честь в Богородицы.

Фигуристка Татьяна Навка
Для поездки олимпийская чемпионка подобрала жакет в стиле оверсайз, прямые джинсы по фигуре и алую бейсболку(Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

«Вот так вот, все грамотно продумано и имеет свой смысл даже в архитектуре! Просто потрясающее сочетание духовной мощи, природной красоты и архитектурой стройности!!», — добавила фигуристка.

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