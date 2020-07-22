«Просто идеальная фигура»: Боня в силуэтном платье с погонами показала длинные ноги

Виктория Боня после участия в шоу «Дом-2» стала знаменита. Она теперь телеведущая и модель. Однако в последние годы девушка все больше сил тратит на бизнес. Она выпускает свою линию одежды, предлагает онлайн-курсы по красоте и теперь готовится выпустить свою линейку помад. Девушка знаменита эффектной внешностью. В свое время она жила с французским бизнесменом Алексом Смерфитом, которому родила дочку Анджелину. Они расстались, но поддерживают дружеские отношения.

Боня не так давно вернулась в Монако. Жизнь в Лондоне не понравилась ее дочке. К тому же они решили быть рядом со Смерфитом, который борется с тяжелым недугом. Теперь девушка вновь демонстрирует поклонникам свою светскую жизнь. Она купается в море, носит брендовые вещи, а гуляет по знаменитому побережью. Виктория накануне отправилась на прогулку в мини-платье с погонами темно-синего цвета. Силуэтный наряд подчеркнул ее фигуру и стройные ноги. Босоножки и миниатюрная алая сумка дополнили образ.

«Ловите лайфхак, как сделать так чтобы ноги на фото казались длиннее. Все очень просто, идем вприпрыжку и надеемся, что ваш фотограф словит нужный момент, когда вы в воздухе. Получается, что ты зависаешь в воздухе и выглядит так, что у тебя просто идеальная фигура», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились фигурой 40-летней знаменитости. «Фигура супер», «Нереально прекрасная», «Шикарнейшая просто, любуюсь», «Роскошная», «Эти ноги, отпад», «Крутая, фигура точеная, ножки ровненькие», «Наряд простой, но такой изысканный», «На вас там все любуются», «На такую леди сложно не посмотреть», — прокомментировали пост подписчики.