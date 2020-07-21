«Такая женственность»: Саша Савельева в белоснежном брючном костюме впечатлила Лину Дембикову

Певица Саша Савельева привлекала к себе внимание, когда еще была участницей «Фабрики звезд». За минувшие годы девушка не растеряла обаяния. Год назад артистка стала мамой. Она родила своему мужу Кириллу Сафонову сына Леона. Некоторых поклонников поразило то, как быстро девушка вернулась в форму после родов. Сама артистка объяснила, что похудела из-за стресса, но ее фигура не такая идеальная, как кажется.

Первое время Саша посвящала всю себя ребенку, но потом стала постепенно возвращаться к прежней жизни. Вместо сцены все чаще она принимает участие в модных фотосессиях. Недавно певица отметилась в брюках палаццо, а также успела блеснуть в широких джинсах. А вот на очередных съемках Савельева позировала в белых брюках-дудочках и жакете. Девушка сидела на стуле, демонстрируя стройную фигуру. Пышные локоны и неброский макияж завершили образ.

Многие поклонники восхитились красотой молодой мамы и ее аутфитом. «Такая красивая, попадание со стилем фотосессии в мое видение вашего образа», «Похожа на актрису шестидесятых, Шаронтатэ», «Красавица от природы», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд звезды селебрити-стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Однозначно можно сказать, что образ выполнен в сдержанном классическом стиле, что совершить ошибку в нем довольно сложно. Выбор белого брючного костюма — это один из тех вариантов, когда ошибиться очень сложно. Саше такой стиль классики в сочетании с женственной укладкой очень идет. Здесь удачным образом компануется строгость наряда и такая женственность в прическе», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, Арт академию в Лондоне, а также школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. Теперь Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Она основала свою школу имиджеологии и открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка» на канале ТНТ.