С акцентом на талию: Арзамасова в юбке-парео и укороченном топе отдохнула на яхте

Ранее в СМИ появилась информация о романе «папиной дочки» с 46-летним Ильей Авербухом. Опровергать эти слухи Елизавета не стала.

В одном из недавних интервью 25-летняя Елизавета Арзамасова призналась, что с раннего детства близкие убеждали ее в том, что она самая красивая девочка. По этой причине будущая актриса выросла уверенным в себе человеком. Как говорит Лиза, она никогда не комплексовала из-за внешности и не понимала, как можно переживать из-за каких-то надуманных несовершенств. После съемок в ситкоме «Папины дочки» Арзамасову стали активно приглашать и в другие проекты. Кроме того, Елизавета также играет на театральной сцене.

На одной из фан-страничек Лизы появилось ее архивное летнее фото, которое сама актриса ранее публиковала в личном профиле. Девушка провела уикенд на яхте, продемонстрировав свою фигуру перед объективом фотокамеры. Особый акцент знаменитость сделала на талии, облачившись в укороченную блузу и юбку-парео.

Арзамасова не скрывает, что следит за своим рационом, не забывая при этом и о занятиях спортом. Ранее в СМИ появилась информация о романе «папиной дочки» с 46-летним Ильей Авербухом. Примечательно, что ни сама Лиза, ни постановщик ледовых шоу и мюзиклов отрицать эти слухи не стали.

Утверждалось, что несмотря на значительную разницу в возрасте — двадцать один год, в паре царит полная гармония. К слову, Арзамасова и раньше предпочитала не распространяться о своей личной жизни. Девушка охотно делится с поклонниками творческими планами, а вот на тему отношений с противоположным полом говорить не хочет.