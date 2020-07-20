Наш ответ NASA: в России задумались о выпуске одежды с патриотичными космическими символами

«Роскосмос» уже ведет переговоры с модными домами.

Депутаты Госдуме заметили популярность футболок и худи H&M с логотипами NASA и предложили выпустить альтернативную одежду с портретом Юрия Гагарина и изображениями отечественных космических кораблей. Об этом пишет интернет-канал «Подъем».

К примеру, первый зампред Комитета по обороне Александр Шерин предлагает раскручивать патриотичные бренды освоения космоса, чтобы на рынке появилась альтернатива западным веяниям. По его мнению, идею должны поддержать популярные блогеры — Ольга Бузова или Юрий Дудь. Тогда новая одежда войдет в моду и будет продаваться.

Оказалось, «Роскосмос» уже имеет определенные планы на этот счет.

«У нас идут переговоры с домами моды, отдельными художниками и модельерами. Мы планируем, чтобы это было доступно разным слоям населения. Есть какие-то наработки и по эксклюзивным вариантам. Там цена будет повыше», — сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

А вы бы носили майку с изображением корабля «Восход» или Юрия Гагарина?