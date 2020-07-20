«Несексуальной бываете?»: Лобода в бархатном платье-комбинации и трендовых босоножках позировала в ресторане

Грамотно подобранная модель сделала и без того высокую певицу еще выше.

37-летняя Лобода в бархатном платье-комбинации позировала в ресторане на Санторини. В начале июля певица улетела в Грецию: там артистка рассчитывала поработать над новым клипом и песней, а заодно задорно отдохнуть. Второй секс-символ отечественной эстрады исполнила на ура: вместе со старыми друзьями Лобода зажигала на пляже, много купалась и радовалась жизни.

В один из последних вечеров же певица выбралась в ресторан. Специально по такому случаю Лобода выгуляла бархатное платье-комбинацию цвета глубокой ночи — тренд 2020 года. Наряд сел на артистку достаточно удачно: на снимке можно подметить ярко выраженную линию талии, плавно переходящую в соблазнительные бедра. На ноги Лобода надела актуальные босоножки, обувь похожего стиля имеется у Анны Нетребко и Ксении Бородиной.

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«Такую красавицу весь мир не устанет ждать», «Суровая нежность», «Вы нас просто балуете», «Неизменно очаровательна», «Обожаем, шикарная!», «Черный идет всем», «Черный и красный определенно ваши цвета», «Богинюшка», «Вы несексуальной вообще бываете?» — захвалили любимицу в комментариях.