«Отражает состояние души»: Бузова предстала на шоу в дерзких брюках под кожу питона и облегающем кроп-топе

Ольга Бузова появилась на шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ в привлекающем внимание комплекте, состоящим из одежды цвета сафари. Звезда примерила брюки с анималистичным принтом, облегающий кроп-топ, тренч-халат оттенка кофе с молоком и молочные туфли с острым мысом.

«Ольга продолжает экспериментировать с цветами и фактурами в своих образах. Значительную часть ее аутфита занимает анималистичный принт, являющийся безоговорочным трендом несколько сезонов подряд. Брюки с имитацией кожи питона выступают в роли экстравагантного акцента, выделяясь на фоне сдержанных пастельных тонов. Такой прием добавил дерзости образу, что наверняка отражает состояние души телезвезды», — прокомментировала для Teleprogramma.pro look Бузовой стилист Анастасия Пахолкова.

Эксперт заметила также некоторый диссонанс в ее стиле, проявившийся в неоднозначной длине тренч-халата. По мнению фэшн-специалиста, здесь было бы уместнее надеть, к примеру, кимоно в пол или подобный тренч, но значительно длиннее.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шоппер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.