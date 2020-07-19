В этническом стиле: Водянова в приталенной юбке и расшитом топе-бюстье прикрыла плечи шифоновым платком

Модель подметила, что в глубине сердца каждая девочка ощущает себя красавицей Мумтаз-Махал.

На одной из фан-страничек 38-летней Натальи Водяновой появилось ее архивное фото, которое сама модель ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная французского предпринимателя Антуана Арно предстала в дизайнерском наряде этнического стиля. Сама манекенщица уточнила, что в глубине души каждая девочка ощущает себя красавицей Мумтаз-Махал. Водянова облачилась в приталенную юбку и расшитый топ-бюстье, прикрыв плечи шифоновым платком нежно-розового оттенка. Образ Натальи дополнили массивные браслеты и перстень на пальце.

«В глубине сердца каждая девочка ощущает себя красавицей Мумтаз-Махал из Легенды о Шалимар», — отметила модель.

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Еще зимой Наталья получила предложение руки и сердца от своего нынешнего избранника. Однако из-за пандемии и последующего режима самоизоляции влюбленные решили отложить свадебную церемонию и приуроченное к этому событию торжество. Напомним, что у Водяновой есть пятеро детей. Несмотря на то, что модель стала многодетной мамой, она не оставила свою карьеру. Невеста Антуана Арно все также появляется на подиуме и участвует в модных фотосъемках, представляя наряды различных брендов и именитых дизайнеров.

От первого мужа британского аристократа Джастина Портмана манекенщика родила троих старших детей: Лукаса, Неву и Виктора. В отношениях с Антуаном Арно на свет появились младшие сыновья: Максим и Роман.