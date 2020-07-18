Романтика вечера: супруга Григория Лепса в алом платье в пол станцевала медленный танец с мужем

Артист устроил вечеринку по случаю 58-летия. На торжественном мероприятии появились Гарик Харламов, Александр Панайотов, а также другие звезды. Много внимания досталось и жене именинника Анне Лепс.

Григорий Лепс — один из самых популярных отечественных артистов. Обычно он является почетным гостем на разных мероприятиях, но накануне певец сам утроил вечеринку в столичном ресторане по случаю 58-летия. Он собрал знаменитостей в большом зале, где все могли танцевать, петь и веселиться. Именинник предстал в джинсах, футболке и пиджаке синего цвета. Его сопровождала жена Анна Лепс. Девушка сразила всех своей красотой в алом платье в пол с пикантным разрезом.

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Супруга Лепс блеснула стройной фигурой и показала изящные ноги в босоножках на шпильке. Пара позировала с гостями для фото. На празднике появилась Татьяна Навка и Дмитрий Песков. Фигуристка недавно загорела в Сочи, поэтому оттенила золотистую кожу белоснежным брючным костюмом. Ее муж также выбрал классический образ с песочными брюками и синим пиджаком. Снимками с праздника спортсменка поделилась в соцсети.

«Человек — великий талантище, даже в свой день весь вечер пел для своих друзей и близких! Дорогое наше Чудовище, счастья, здоровья, успеха! Береги себя и свой талант!» — написала Навка.

А вот поклонники одарили комплиментами жену именинника. Анна многих восхитила своей фигурой и ярким образом. «Супер, атмосфера огонь, обожаю вас ребята, так держать», «Какая красивая жена у Лепса», «Анна такая элегантная, такая стройная», «Ой, красивая жена у Григория, прям статуэтка», «Навка такая свежая после отдыха, но ноги Анны все затмили», — стали комментировать пост подписчики.

К слову, Лепс тоже пел в этот день. Вместе с ним развлекал гостей Гарик Харламов. также порадовал своим выступлением Александр Панайотов. Под его песню именинник станцевал медленный танец с женой. Влюбленные стояли посреди зала в обнимку, двигаясь в такт музыке.