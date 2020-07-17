Слушайте-слушайте: шоу «Модный приговор» запустило свой подкаст в «Яндекс.Музыке»

Популярное шоу «Модный приговор» захватывает стриминговую аудиторию. На днях в «Яндекс.Музыке» появился новый подкаст от компании «Красный квадрат», которая занимается производством передачи. У него похожая символика, да и название говорящее — «Модный подкаст».

Сообщается, что проект посвящен моде и людям, которые ее создают. Слушателям представят мнения и интервью представителей брендов, влиятельных блогеров, стилистов и дизайнеров. В первом часовом выпуске, например, Александр Рогов рассказал о том, как хитростью попасть в модную индустрию и на обложки глянцевых журналов. Во втором историк моды Александр Васильев поведал о вехах развития бренда Balenciaga. Новые выпуски будут выходить раз в неделю.

Несколько странно, как можно рассуждать об одежде и дизайне без визуальной составляющей, но подкасты становятся все более популярными, и шоу-бизнес, безусловно, будет продолжать осваивать этот формат.