«Само очарование»: Лиза Галкина летом предпочитает клетчатые кюлоты и футболки с ниспадающими рукавами

Алла Пугачева после карантина вернулась к прежнему образу жизни. Она не только проводит время в подмосковном в замке с детьми, но также принимает гостей и сама выходит в свет. Примадонна не перестает удивлять поклонников своими образами. Сначала она предстала в летящей блузке на встрече с Валентином Юдашкиным, а на днях облачилась в белые укороченные брюки и персиковый джемпер с кедами. Неудивительно, что и ее шестилетняя дочка Лиза Галкина растет модницей.

В начале лета девочка устроила модный показ. Тогда она блеснула в платье в пол, и в комбинезоне. К слову, за последние два месяца наследница звездной пары успела отметиться в самых трендовых образах. Так недавно она предстала в широких укороченных джинсах. Лиза сочетала их с белой футболкой, которая подходила по цвету к обуви. Девочка решила схитрить, общаясь с папой. Она выдавала звуки от игрушки за свои. А вот поклонники восхитились ее стильным аутфитом. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ стилист Марина Корабель.

«Малышка Лиза — само очарование! Ее образ вполне себе может примерить на себя взрослая девушка, так как в ее луке собраны все актуальные модели. Такие, как укороченные джинсы кюлоты, белая базовая футболка с аппликациями и завершают образ белые кроссовки. Еще очень важно — в таком наряде ребенку очень удобно», — высказалась эксперт. View this post on Instagram A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jul 12, 2020 at 12:31am PDT

А накануне дочка Примадонны предстала в брюках кюлотах в крупную клетку. Она дополнила их футболкой с ниспадающими рукавами. Девочка демонстрировала, как нужно закрывать двери в замке. К слову, чуть ранее и сама Алла Борисовна отметилась в кюлотах. Она принимала гостей в белых укороченных брюках такого кроя. Похоже, что кроха берет пример с мамы.

«Пучок — очень удобная и практичная прическа для маленьких принцесс. Очень здорово сочетается с футболкой, где открыта линия плеч. А также в этом образе есть ультрамодные брюки кюлоты да еще и в клетку, которая актуальна не первый сезон. И завершают образ белые базовые кроссовки. Образ получился девичьи, озорным и очень модным», — поделилась Корабель.

Справка Teleprogramma.pro:

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.