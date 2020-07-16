Папарацци сняли Анджелину Джоли в белом струящемся платье-плиссе на прогулке с сыном

Анджелина Джоли является одной из самых знаменитых актрис во всем мире. Еще недавно многие обсуждали ее развод с Брэдом Питтом, который продлился два года. Бывшие супруги не могли решить, кто станет основным опекуном для их пяти детей. В итоге актриса получила приоритетное право. В 2019 году Мэддокс Шиван решил жить отдельно. Теперь 18-летний парень учится в Южной Корее. А вот об остальных детях заботится кинозвезда — это 16-летний Пакс, 15-летняя Захара, 13-летний Шайло и 11-летние близнецы Нокс и Вивьен.

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В 2013 году Джоли удалила грудь и яичники. Она решила снизить риск заболевания раком, но при этом лишилась возможности иметь детей. Несколько лет назад поклонники были в ужасе, увидев исхудавшую актрису. Многие не могли узнать в ней прежнюю звезду фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». 45-летнюю артистку давно не было видно из-за пандемии коронавируса, которая бушует в США, но на днях папарацци заметили ее во время прогулки в Лос-Анджелесе.

Анджелина была облачена в белое шифоновое струящееся платье-плиссе. Наряд она дополнила широким коричневым поясом в тон сандалям. Актриса распустила волосы и надела маску. Звезда была без макияжа. В руках она держала тонкий джемпер, который порой накидывала на плечи. Рядом с ней шел ее сын Пакс. Он предпочел одеться в черное с головы до ног. Лишь шнурки алого цвета на кроссовках были яркой деталью образа. Мама и сын смотрелись контрастно, а на их лицах были маски в тон нарядам.

Они заглянули в ресторан в Западном Голливуде, где отведали ланч. Телохранители оберегали покой звездной семьи. Поклонники восхитились образом Джоли. Многие отметили, что она похорошела, а легкое платье украсило актрису. Также фанаты удивились тому, как вырос Пакс. Они уверены, что скоро юноша перерастет маму. «Давно не было ее видно», «Какие стильные! Красивая семья», «Анджелина такая молоденькая в этом платье, ей идет», «Пакс вырос, такой большой, скоро обгонит Анджелину», — стали обсуждать фото пользователи Сети.