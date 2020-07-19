Выбор имиджевых очков: Бузова, Лобода и Савельева показали самые модные оправы лета

С наступлением лета солнцезащитные очки вновь стали одним из главных объектов охоты не только истинных модниц, но и всех тех, кто желает защитить свои глаза от палящего солнца. И любому человеку важно, чтобы аксессуар был не только функционален, а также вписывался в сформировавшийся образ, гармонично дополнял его. Изначально ношение очков не только по назначению, а как полноценную деталь образа придумали француженки – именно благодаря им появилось понятие «имиджевые очки». На сегодняшний день очки – не просто деталь, а полноценный инструмент, порой палочка-выручалочка для придания особой стильности образу. Дельными советами о самых топовых оправах и их уместном сочетании с одеждой рассказала эксперт модного мира Лариса Тимиряева.

«Задача имиджевых очков — поддержать весь образ по цветовому комбинированию, по форме и по стилю. Очки подбираются в едином стиле либо с одеждой, либо с аксессуарами, а можно использовать их вместо украшения как цветовое пятно. Кроме того, очки должны гармонизировать лицо с создаваемым образом. Ну и, конечно же, они должны украшать, поскольку — это яркий активный аксессуар на лице», — объясняет Лариса.

Сегодня дизайнеры предлагают огромное разнообразие имиджевых очков от конкретно солнечных до прозрачных. Формы очков могут быть самые разнообразные: классические, футуристичные, круглые, квадратные, необычная геометрия, фантазийные, с оправой и без, а также украшенные декоративными элементами. Но объединяет все трендовую оптику объем. Микроочки уступили пальму первенства очкам размера оверсайз.

«Самые ультрамодные гиперобъемные очки – «маска», выполненные в виде одной монолитной линзы. Это футуристичный дизайн (носящие их люди будто сбежали из фэнтези), но их свободно можно носить чуть ли не с ретро-образами, сочетая несочетаемое. Своеобразный пример подала Мария Погребняк. Стоит сказать, что это довольно сложная задача – увязать воедино два стиля, не уживающихся вместе, поскольку у них разный ритм, что разделяет образ. В данном случае я бы рекомендовала такие очки носить в стиле «спорт-шик», где есть динамика, а также в образах с одеждой с четкими геометрическими линиями, асимметрией, разрезами – более дерзкими. Не забывайте, что главное, при создании целостного образа – гармония», — анализирует стилист.

«Деловой стиль хорошо дополняется очками в классическом стиле, а еще лучше очками с прозрачными стеклами (не для чтения). Они подчеркнут серьезный и представительный имидж обладателя. Такими очками очень хорошо поддержать яркий образ в дневное время, ведь дневной макияж не приемлет яркого раскраса, а очки в тяжелой оправе с прозрачными стеклами элегантно дотянут лицо до данного образа. Главное, чтобы оправа была современной», — отмечает Тимиряева.

«Что касается цветовой гаммы, то безусловным фаворитом лета-2020 являются все оттенки белого. Один из универсальных и актуальных вариантов на себе демонстрирует Саша Савельева».

«Любимая многими модель — «Авиаторы» не просто не сдают своих модных позиций, но к их классической версии дизайнеры добавили прозрачные, радужные линзы, которые добавляют образу легкости, а лицу свежести. Основной плюс «Авиаторов» заключается в том, что они комплектуются в разные стили: например, «спорт-шик» или ретро. Главное, чтобы очки были в едином стиле с другими деталями образа. Обратите внимание на целостный и стильный образ Саши Савельевой в «Авиаторах», где сочетается все: прическа, форма рисунка джемпера с формой очков, а также серебристый цвет оправы с серым цветом одежды. Очки, в данном случае, определяют и утверждают стиль образа, который смотрится целостно».

«Еще один фаворит — это очки круглой формы. Объем самый разнообразный: от крупных «Стрекоз», которыми можно просто идеально дополнить образ в стиле «Бохо» и «Бохо-шик» до «Тишейдов» из шестидесятых. Но они тоже модернизированы и декорированы под современные тренды. Круглые очки гармонично сочетаются с модным принтом «Горох». Подобное к подобному – всегда беспроигрышный вариант», — объясняет Лариса.

«Трендовый ретро-стиль нашел свое отражение в моде на очки «Кошачий глаз». Благодаря приподнятым уголкам, они визуально подтягивают овал лица вверх. Поскольку такая оправа придает некую «хищность» образу, то просто идеально сочетается с модным леопардовым принтом»

«Флэт-топперы» – одна из самых популярных моделей массивных очков с прямой верхней границей оправы. Идеально поддержат четкие линии, лаконичный крой, плотную ткань в образе. Гармонично впишутся в мужской стиль в женском образе»

«Не меньшей популярности пользуются «Вайфареры» — очки в форме трапеции с расширением кверху в монолитной оправе с мостиком. Чаще всего в пластике, но бывают и в роговой оправе. Их просто необходимо сочетать с четкими линиями и острыми углами, как это сделала Светлана Лобода, объединив их в единый образ с курткой – косухой».

«Крепко удерживают свою популярность с прошлого сезона очки с цветными стеклами различных фантазийных форм. Особенно хочу выделить полюбившие модницам очки, повторяющие по форме крылья бабочки. Смотрятся очень стильно, но не вполне универсальны, поскольку требуют образа. Идеально обыграла такие очки Ольга Бузова за счет флористической расцветкой и цветового комбинирования с пестрым купальником», — объяснила Лариса.

И несколько важных советов по подбору солнцезащитных очков:

«Главная фишка имиджевых очков (в отличие от очков для зрения) — их необязательно подбирать с учетом формы лица. Важно, чтобы очки по размеру были чуточку больше овала — так лицо визуально выглядит меньше»

«При подборе имиджевых очков необходимо помнить, что чем легче ткань – тем тоньше и легче оправа, либо вообще отдать предпочтение очкам без оправы. Пластиковые цветные очки без оправы также в моде сегодня»

«Благодаря имиджевым очкам с цветными стеклами можно носить любой цвет одежды, вне зависимости от колорита внешности, главное подобрать правильный цвет линз. Проверено – работает», — рассказала Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro:

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.