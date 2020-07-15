«Ой, какая красавица!»: Костенко нарядила дочку в персиковые брюки клеш и блузку с рюшами

Супруга Дмитрия Тарасова отправилась на прогулку с наследницами. Некоторые поклонники были восхищены тем, как стильно выглядят ее дети.

Анастасия Костенко уже два года счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Девушка пережила травлю, когда стала строить отношения с бывшим супругом Ольга Бузовой. Но со временем она доказала, что у них искренние чувства. Модель подарила избраннику двух дочерей. У них подрастает двухлетняя девочка Милана и малышка Ева, которой пять месяцев. Недавно вслед за мужем в Казань, где теперь тренируется Тарасов, переехала и его жена с наследницами.

Костенко призналась, что быстро освоилась на новом месте. Она по-прежнему занимается спортом дома, а также ловко управляется с двумя детьми. Модель любит наряжаться и уже приобрела множество нарядов детям. Супруга Тарасова часто отдает предпочтения образам в стиле family look. А для прогулки по городу Анастасия нарядила дочерей в наряды, которые соответствуют последним трендам.

Девушка запечатлела старшую наследнику в персиковых брюках клеш с высокой талией и белоснежной блузке с рюшами. Образ дополнила косынка с принтом на голове в тон брюкам.

«Ой, какая красавица пришла!» — восхитилась Костенко.

В таком наряде Милана отправилась гулять. Ее сестра лежала в коляске. Как оказалось, мама принарядила и ее. Кроха лежала в цветочном сарафане и с кремовой повязкой на голове.

«Что за куколка такая? Кто это? Стесняшка моя!» — обратилась к малышке модель.

Девочка в ответ улыбнулась. Поклонники восхитились наследницами футболиста и их модными луками.

Напомним, раньше Анастасию нередко критиковали за выбор нарядов, но в последнее время ее образы тоже стали более изящными, отмечают многие подписчики.