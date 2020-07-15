По последним трендам: Нюша в широких джинсах и жакете прямого кроя пришла на работу

Певица Нюша стала мамой больше года назад. Она вместе с мужем Игорем Сивовым воспитывает дочку Симбу. Девушка не скрывает, что первое время поставила на паузу творчество. Ей хотелось насладиться материнством. Артистка также занялась саморазвитием. В недавнем интервью она поведала, что супруг поддерживает ее во всем. Это позволило ей записать хит с Егором Кридом, своим бывшим возлюбленным.

А теперь Нюша с новыми силами покоряет публику. Она с легкостью меняет имидж, заводит дружбу с блогерами и снимает яркие видео для «Тик-Тока». 29-летняя певица одевается в молодежном стиле. Так накануне она отправилась на работу. Артистка предстала в звукозаписывающей студии. Она была облачена в широкие джинсы, которые стали трендовыми этим летом, а также в белой майке, и жакете пудро-молочного цвета. Кроссовки завершили look.

«Сегодня озвучиваю… Как думаете, что?», — заинтриговала звезда.

Некоторые поклонники уверены, что ее голосом заговорит какой-нибудь мультяшный персонаж. Многие также оценили стильный образ Нюши. «Какая модная», «Мне нравятся эти джинсы», «Такая летняя и дерзкая», — стали обсуждать снимки пользователи Сети.

Напомним, что ранее также предстала в джинсах с высокой талией такие звезды, как Стеша Маликова, Юлия Меньшова, Татьяна Брухунова и другие известные персоны.